Reprodução/redes sociais Babi Cruz desmente notícia de morte de Arlindo Cruz





Babi Cruz, esposa de Arlindo Cruz, resolveu se pronunciar na última quarta-feira (23) após a divulgação de notícias falsas sobre a morte do sambista. Bastante revoltada, a empresária fez uma crítica a quem espalhou a mentira.

Em um story gravado para sua página pessoal, Babi falou sobre o acontecimento e chamou a situação de especulação barata:

"Qual o propósito, qual o intuito? O que as pessoas ganham em fazer uma especulação barata? Sem escrúpulos. Se fosse pela conta que vocês fazem da morte do Arlindo, ele já teria morrido cem vezes. Inferno, ele não morreu" , disse.





A influencer Jojo Todynho teve seu depoimento compartilhado nos stories de Babi, no Instagram. A ex-Fazenda classificou como desumana a divulgação das notícias sobre o pagodeiro:

"Que ruindade! Os veículos estão noticiando aí que Arlindo morreu. Poxa, isso é uma falta de respeito com o Arlindo, que não pode se defender, e com a família, sabe? Ninguém manda uma mensagem perguntando se está precisando pagar alguma coisa do hospital, se a gente pode ajudar em alguma coisa, se podem fazer uma entrevista com a família" , disse Jojo.

"Mas o que vocês estão fazendo é um absurdo. Que isso, gente, muito triste. E ficam as pessoas assim, falando besteira: 'Ah, ele tá aí porque merece'. Gente, não desejem para os outros o que vocês não querem para a vida de vocês. Ninguém merece. Respeito é bom e todo mundo gosta. As pessoas cobram respeito, mas não se dão ao respeito" , finalizou a famosa.

O que aconteceu?

Tudo começou após um perfil no Instagram divulgar uma publicação com a falsa informação de que o pagodeiro havia falecido. A postagem se espalhou rapidamente e teve grande alcance, mas foi apagada logo em seguida.

Arlindo Cruz lida com as sequelas de um AVC sofrido em 2017. Atualmente, o cantor está internado em um hospital do Rio de Janeiro desde março, para tratar uma bactéria resistente causada por uma pneumonia.

Em nota, a família frisou que ele está "estável, acordado, sob cuidados atentos da equipe médica e cercado pelo amor e presença constante da família" . "Embora seu estado de saúde exija atenção, ele está sendo acompanhado com todo o cuidado e carinho necessários" , diz o texto enviado à imprensa.