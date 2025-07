Reprodução Instagram @caio_blat Preta Gil e Caio Blat

Caio Blat, de 45 anos, usou as redes sociais nesta segunda-feira (21) para prestar uma homenagem póstuma para a ex-namorada, Preta Gil. A cantora, compositora, atriz e apresentadora morreu no domingo (20), em Nova York, nos Estados Unidos.



"Nossa Pretinha de volta ao sol, a mais linda, a mais generosa e especial, veio revolucionar nossas vidas, espalhar seu brilho e amor", começou ele, por meio de uma publicação feita no Instagram, onde acumula mais de 813 mil seguidores.





"Toda a gratidão por ter vivido ao seu lado, por ter recebido sua luz nesse caminho. Todo o carinho ao Fran e à toda a família Gil. Nos vemos no espaço", acrescentou o ator, recém-visto como o vilão Benjamin Argento em "Beleza Fatal".





Nos comentários, amigos da classe artística repercutiram o momento. "Amor lindo e eterno", disse a apresentadora Sabrina Sato. "Meus sentimentos", declarou Dira Paes, que voltará ao ar em "Três Graças", próxima novela das nove da Globo.

Relembre

Durante o período em que Preta tratou o câncer no Brasil, Caio chegou a visitá-la. Muitos internautas se surpreenderam ao verem os artistas juntos em setembro de 2024. Isso porque o ator e a cantora chegaram a viver um romance no passado.

No início dos anos 2000, época em que a filha de Gilberto Gil se lançava no mercado musical, eles engataram um namoro. O relacionamento amoroso durou cerca de um ano. Eles nunca se manifestaram publicamente sobre o motivo do término, porém continuaram amigos.