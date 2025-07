Instagram/Reprodução Preta Gil





Após a morte de Preta Gil neste domingo (20), aos 50 anos, em Nova York, amigos próximos da artista fizeram homenagens comoventes nas redes sociais.

A cantora, atriz e empresária enfrentava um câncer colorretal desde janeiro de 2023, que havia entrado em remissão, mas voltou com metástases em agosto de 2024.

Luciano Huck, em uma publicação com várias fotos ao lado da amiga. “ Minha amiga se foi. Lutava com bravura, enfrentando a dor com coragem e sorrisos. A Preta foi a Preta até o fim. Forte, generosa, luminosa. Agora descansou ”, escreveu o apresentador.





O apresentador destacou a amizade de mais de duas décadas: “ Fomos Amigos — com A maiúsculo — por mais de 25 anos. [...] E não por acaso, partiu justamente no Dia do Amigo. ” Segundo ele, Preta fazia parte da sua vida familiar e de suas melhores memórias.

"Você foi amiga no sentido mais profundo da palavra"

Angélica, esposa de Huck, também homenageou a artista. Ela publicou um vídeo em que aparece cantando com Preta a música Palco, de Gilberto Gil, e escreveu: “ Não tenho palavras. Só um silêncio cheio de saudade e um coração transbordando gratidão .”





A apresentadora destacou a presença constante da amiga: “ Você foi amiga no sentido mais profundo da palavra, daquelas que a gente leva pra sempre, mesmo quando a presença se transforma em lembrança .”

Bruno Gagliasso: "Ela era raiz e também flor"

O ator Bruno Gagliasso publicou uma foto em preto e branco de Preta e compartilhou lembranças da amiga. “ Hoje a vida ficou mais silenciosa. Minha amiga Preta se foi ”, escreveu ele.





Gagliasso recordou um momento marcante da trajetória da cantora. “ Lembro da primeira vez que ela tocou num trio em Salvador só dela… a gente, emocionado, mandou fazer uma camisa com a frase 100% Preta. Porque ela É isso: INTEIRA, INTENSA, VERDADEIRA ”, relata o ator.

Ainda, destacou a energia e a autenticidade da artista. “ Preta tinha uma luz difícil de explicar. Ela ria alto, amava fundo, enfrentava tudo com coragem. Era alegria, era luta, era força .” Por fim, anunciou um gesto simbólico em homenagem. “ Amanhã vou plantar uma árvore. Porque ela era raiz e também flor. E porque, de algum jeito, ela continua aqui ”, finalizou.





Preta recebeu mensagens pelo Dia do Amigo

Gominho, amigo íntimo de Preta, chegou a publicar uma homenagem no próprio Dia do Amigo, antes da notícia do falecimento.

“ Ela não é só minha amiga. Ela é minha mãe, irmã, família e inspiração pra toda uma vida! Viver com @pretagil é andar com um clarão de luz que ilumina o mundo! ”, escreveu.

Já Carolina Dieckmann prestou tributo por meio de um texto poético, reforçando o sentimento de irmandade. “ Você vê duas pessoas, mas, na verdade, é uma casa, e eu moro aqui. Preta, é meu colo e quem também é a dona do meu. ” Ainda complementou dizendo: “ juntas, hoje, muito, e sempre, sempre, até além ”.

*Reportagem em atualização.