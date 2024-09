Reprodução/Instagram Preta Gil e Caio Blat





Neste domingo (1), Preta Gil provou ser possível, sim, ser amiga do ex ao mostrar que está sendo paparica por Caio Blat . Os dois namoraram nos anos 2000 e seguem próximos.

No momento postado na rede social, o ator aparece massageando e enchendo de beijos os pés de Preta. "O melhor massagista que tem", afirmou Preta.

Em outro momento, a cantora postou uma foto deles com outros amigos e legendou: "Amores da vida toda, combo especial de domingo: How deep is your love? ['Quão profundo é o seu amor?', em português]".

Volta do câncer





A artista Preta Gil usou as redes, na madrugada desta quarta (28), para desabafar sobre o retorno do câncer, que foi identificado em quatro locais. Sobre o novo diagnóstico, a filha de Gilberto Gil entrou em detalhes de como se sente nesse período.

"Aqui sozinha com meus botões, indo dormir. Sim, eu sinto uma força e um medo avassalador, mas estou forte", iniciou. "Quero muito muito viver, uma vida digna com mais lutas, mais obstáculos e muitas vitórias. Não quero a vida pra ser fácil, sem graça, sem dor", afirmou.



"Quero ela como ela se apresenta: complexa, sofrida, com altos e baixos, e muitos voos!", disse ela. "Viver não fácil e não está sendo fácil pra mim neste momento. Estou cercada de amor por todos os lados, mas sou eu sozinha comigo mesma, que tenho que resolver esse problema, minha disciplina, meu comprometimento com a cura!", complementou a cantora.

"Não é fácil, mas vou vencer mais uma vez e vencer, pra mim, é não baixar a cabeça, é ser feliz na adversidade, é um dia de cada vez. Boa noite, se deixem viver!", finalizou.

Preta Gil recebeu alta , na última segunda-feira (26), após ter sido internada quando descobriu o retorno do câncer, na última quinta-feira (22). A atriz recebeu visitas da família durante o período em que estava no hospital.