Reprodução: Record Preta Gil em Os Mutantes





Preta Gil, além de empresária e cantora, também trabalhou como atriz. A artista faleceu no último domingo (20), aos 50 anos. Sua estreia na televisão ocorreu em 2003, na novela Agora É Que São Elas, da TV Globo. Na época, interpretou a personagem Vanuza, filha de Dinorá (Joana Fomm).

Em 2008, Preta fez muito sucesso como Helga em Os Mutantes -Caminhos do Coração, da Record. Ela também viveu Magda em um episódio da série Ó Paí, Ó, da Globo. Em 2015, e atuou como Flor de Liz em um episódio do humorístico do Multishow Vai Que Cola.

A filha de Gilberto Gil também interpretou a si mesma em algumas produções, como Cheias de Charme (2012), Pé na Cova (2013), Crô em Família (2018) e Filho da Mãe (2022). Além disso, dublou a personagem Stella na animação Os Sem-Floresta (2006).

A famosa chegou a enfatizar que sentiu muita falta em atuar nas novelas, como fez na TV Globo e Record:

"Às vezes sinto saudades da época em que eu virava noites gravando, das externas, de tudo! É uma parte da minha história, né? Afinal, eu sempre gosto de me jogar em tudo que me proponho a fazer. Tanto como cantora ou apresentadora ou atriz" , disse a filha de Gil ao jornal Extra.





Tratamento contra o câncer

Preta Gil enfrentou, por quase dois anos, um tratamento contra um câncer no intestino. Sua equipe de comunicação confirmou sua morte no último domingo. Nas últimas semanas, a artista esteve nos Estados Unidos, onde realizava um tratamento experimental contra a doença.

Em dezembro, ela passou por uma cirurgia de 18 horas para a retirada de tumores, no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. A cantora deixa um filho, Francisco Gil, de 29 anos, fruto de seu relacionamento com o ator Otávio Müller.

Sua última aparição na TV, foi no Domingão, com Luciano Huck. Lá, a famosa contou que iria para os Estados Unidos testar outros tratamentos:

“Eu agora entro numa fase difícil, complicada, porque aqui no Brasil a gente já fez tudo o que podia. Então, agora, as minhas chances de cura estão fora do Brasil. É para lá que eu vou. Voltar para cá curada e poder voltar a fazer o que eu amo, que é vir aqui cantar, que é vir aqui ser jurada, que é poder brincar com minha neta, com os meus sobrinhos, enfim, ver meu filho, ver esse ser incrível que ele é. Tem muita coisa para fazer aqui nessa vida, então eu me recuso a aceitar” , finalizou na época.