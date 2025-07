Reprodução Maisa rebate piada do Fantástico: “Rivalidade absolutamente inexistente”

A atriz Maisa Silva reagiu nesta segunda-feira (14) a uma piada exibida no quadro Isso a Globo Não Mostra , do Fantástico , que sugeria uma rivalidade entre ela e Larissa Manoela. A brincadeira foi ao ar no domingo (13) e desagradou as atrizes, que se pronunciaram nas redes sociais para esclarecer que não existe disputa entre as duas.

No X, antigo Twitter, Maisa desabafou sobre a ideia de que teria uma rivalidade com Larissa. “ Infelizmente, mesmo sendo piada, só a gente sabe o que já leu e ouviu ao longo desses 13 anos de amizade em que tentaram criar uma rivalidade absolutamente inexistente. Te amo e te admiro como pessoa e profissional ”, escreveu a artista.

A polêmica começou após o quadro humorístico exibir uma cena da personagem de Larissa em Êta Mundo Melhor! recebendo flores com um bilhete falso: “ Prefiro a Maísa ”. Em seguida, a personagem reage com raiva e destrói o buquê, em tom cômico.

Larissa não achou graça da montagem e fez questão de se posicionar. “ Ainda bem que entre eu e Maisa não precisa preferir ninguém. Somos amigas, artistas, nos respeitamos, admiramos o trabalho uma da outra e temos uma história de anos na TV. Fiquei surpresa em quererem criar uma disputa feminina onde não existe ”, declarou.

A repercussão do caso foi imediata nas redes. Internautas elogiaram a postura das atrizes e criticaram a insistência em alimentar rivalidades entre mulheres, especialmente quando envolvem duas figuras públicas que sempre demonstraram carinho mútuo.

Outros artistas também se solidarizaram. “ Um desserviço esse quadro! Parabéns por se posicionar! Vocês são maravilhosas !”, comentou a apresentadora Nadja Haddad. Já o ator André Luiz Frambach, marido de Larissa, destacou: “ Ainda bem que até madrinha de casamento a Maísa foi nossa!! Admiração total pelo trabalho, profissionalismo e amizade de vocês duas. ”