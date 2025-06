Reprodução/Globo Êta Mundo Melhor! tem melhor estreia das 18h desde 2020

A Globo voltou a fazer história na faixa das 18h com a estreia de Êta Mundo Melhor!, novela de Walcyr Carrasco em parceria com Mauro Wilson. Exibido nesta segunda-feira (30), o primeiro capítulo da nova trama alcançou a melhor audiência de uma estreia no horário desde agosto de 2020, superando as últimas oito produções exibidas no mesmo espaço.

O desempenho foi impulsionado pela classificação do Fluminense para a próxima fase da Copa do Mundo de Clubes. Segundo dados prévios da Kantar Ibope obtidos pela reportagem da coluna, a novela registrou média de 21,39 pontos e share de 33,65% entre 18h08 e 18h58 na Grande São Paulo.

O pico chegou a 23,40 pontos. O último desempenho superior a esse foi em 31 de agosto de 2020, quando a reapresentação de Flor do Caribe marcou 21,7 pontos. Desde então, nenhuma trama conseguiu repetir esse feito na faixa das 18h.

Entre as novelas exibidas após Flor do Caribe (2020), estrearam as reprises de A Vida da Gente (18,9) e produções inéditas como Nos Tempos do Imperador (19,1), Além da Ilusão (18,1), Mar do Sertão (20,7), Amor Perfeito (19,3), Elas por Elas (20,1), No Rancho Fundo (20,1) e Garota do Momento (21,0).

Todas as novelas da Globo ficaram abaixo da marca de estreia atingida por Êta Mundo Melhor!, que também é um dos maiores sucessos recentes de Walcyr Carrasco.

No confronto direto, a Record ocupou a vice-liderança com 8,52 pontos durante a exibição do Cidade Alerta local. Em seguida vieram Band, com 2,77 pontos do Brasil Urgente, SBT com 2,40, TV Cultura com 0,77 e a Gazeta, que marcou 0,61 ponto. Cada ponto de audiência equivale a 77.488 domicílios e 199.313 indivíduos na Grande São Paulo, segundo o padrão vigente da medição.