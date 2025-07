Reprodução Cariúcha se emociona e pede desculpas a Sônia Abrão pelo Teleton

A apresentadora Cariúcha pediu desculpas publicamente a Sônia Abrão por tê-la interrompido durante o Teleton do ano passado. A declaração aconteceu nesta terça-feira (8), quando a participante do Fofocalizando se emocionou ao justificar a atitude com base na própria trajetória.

A resposta veio após Sônia Abrão afirmar, em entrevista ao programa De Frente com Blogueirinha , no YouTube, que " só quer distância " da colega de profissão. A apresentadora disse ter se sentido desrespeitada e relembrou o momento em que foi interrompida por Cariúcha ao vivo.

“Foi a minha emoção”, explica Cariúcha

Chorando, Cariúcha se dirigiu diretamente a Sônia: " Primeiramente, eu queria te pedir novamente desculpas. Da última vez, quando isso aconteceu, eu te pedi desculpas em público e ninguém aqui do SBT me mandou. Não, porque eu tenho a consciência do que eu errei ."

A artista também destacou que o episódio foi motivado pela emoção de participar do evento beneficente. “ Escutei crianças gritando o meu nome no Teleton. Era um sonho meu de estar ali, até porque também eu sou tia de uma criança autista e eu sei, de fato, o que acontece dentro da minha casa. ”

Ela reforçou que o pedido não veio por exigência da emissora. " Novamente eu venho pedir desculpas, porque foi a minha emoção. Eu estou sendo tão acolhida por tantas crianças e tantas crianças especiais que gritaram o meu nome que eu não ouvi você falando no microfone lá. "

Cariúcha ainda mencionou o esforço atual para melhorar profissionalmente. “ Eu estou estudando, estou trabalhando com jornalistas aqui. Estou lutando e aprendendo, estudando para um dia também eu chegar a ser uma jornalista igual você. ”

Participação no "De Frente com Blogueirinha"

Sônia Abrão manteve o tom crítico durante o programa. Durante a entrevista, afirmou: " Eu detesto a Cariúcha, não vejo nada de muito legal nela. Ah, minha filha, que isso… Ah, sim, eu quero que ela se dane. "

A apresentadora contou que estava no meio de uma fala sobre Silvio Santos, prevista no roteiro, quando foi interrompida. “ Ela pegou o microfone e começou a atrapalhar tudo, passou na minha frente na câmera… Ela fez de propósito. ”

“ Mesmo que não goste de mim, eu acho que o respeito pelo profissional é fundamental ”, completou. Sônia afirmou que tratou a colega com educação, mas encerrou com firmeza: “ Só quero distância ”.