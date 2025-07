Reprodução: Dia TV Sônia Abrão detona Cariúcha





Sônia Abrão soltou o verbo no De Frente com Blogueirinha, no YouTube, no Dia TV. A apresentadora, ao ser questionada sobre a Cariúcha, a contratada da emissora de Osasco não escondeu o ranço que sente pela contratada do SBT.

A jornalista logo expressou seu desprezo pela integrante do Fofocalizando. "Eu detesto a Cariúcha, não vejo nada de muito legal nela. Ah, minha filha, que isso… Ah, sim, eu quero que ela se dane". Blogueirinha, então, comenta que a contratada do SBT disse que dava mais audiência que a Sônia. Que pobreza, sabe? Problema dela se ela conquistar, se perder, não quero saber" , iniciou.

A apresentadora comentou que Cariúcha foi deselegante com ela. "Tudo o que eu quero de determinadas pessoas é distância. Eu acho que ela foi muito desrespeitosa comigo no Teleton. Eu faço o Teleton desde o primeiro, para chegar no ano passado e ela fazer o que fez… Eu estava no meio da minha fala, no meio da minha despedida" , frisou.

"Eu sempre fiz aquele tipo de trabalho. É muito importante fazer aquilo, sempre foi para a minha carreira. Eu estava no microfone falando, eu tinha uma fala para fazer sobre o Silvio Santos e isso fazia parte do roteiro. Ela pegou o microfone e começou a atrapalhar tudo, passou na minha frente na câmera… Ela fez de propósito" , continuou.





A jornalista contou que, em qualquer tipo de situação, os profissionais precisam se respeitar. "Mesmo que não goste de mim, eu acho que o respeito pelo profissional é fundamental. O que ela fez… ela sabe o que fez. Ela já tinha falado mal de mim antes, eu a tratei com educação, não fiz nada que atrapalhasse o desempenho dela no trabalho, nada" , disse.

Por fim, a jornalista diz que quer distância da colega de profissão. "Absolutamente profissional. Para chegar no final e ela fazer aquele tipo de coisa… Eu sei que ela foi chamada, que ela teve que pedir desculpas, mas eu acho pouco. Porque isso não coloca na pessoa o respeito e a consciência que você tem que ter com os seus colegas, goste ou não deles. Só quero distância" , finalizou.

Após as declarações, Sônia Abrão tornou-se um dos assuntos mais comentados do Brasil.