Reprodução/Internet Ana Hickmann quebra o silêncio sobre câncer de Edu Guedes

Ana Hickmann comentou publicamente pela primeira vez o diagnóstico de câncer do marido, Edu Guedes. Em uma publicação feita na manhã desta segunda-feira (7), nas redes sociais, ela falou sobre a nova fase na vida do casal e como os dois estão encarando o tratamento após a descoberta do tumor no pâncreas.

Na publicação,destacou que, mesmo diante da surpresa com a notícia, mantém a fé na recuperação. “ Algumas notícias chegam como uma tempestade , nos pegam desprevenidos e nos fazem mudar a rota de repente. Mas maior do que o medo, são a fé e a certeza na cura”, escreveu.

A mensagem também reforçou o agradecimento pelas manifestações de apoio recebidas desde que a situação de saúde defoi revelada. “O Edu e eu agradecemos o apoio de cada um que enviou mensagens de carinho e orou por ele. Esse momento delicado que estamos passando é apenas o recomeço de uma vida saudável e feliz que voltaremos a viver em breve”, publicou Ana.

Por fim, a apresentadora pediu que os fãs continuem orando por Edu. “Continuem rezando por ele, isso faz toda a diferença. Muito obrigada”, completou. O apresentador passou no sábado (5) por uma cirurgia para retirada do tumor no pâncreas, no hospital Albert Einstein, em São Paulo. Segundo os médicos, o procedimento foi bem-sucedido, mas os próximos dias serão de atenção redobrada.