Reprodução: RedeTV! Luciana Gimenez fala sobre arrependimento na carreira





Luciana Gimenez foi a convidada do Sensacional, atração comandada por Daniela Albuquerque. No programa, a apresentadora do SuperPop contou qual foi o seu maior arrependimento na carreira e disse que teria feito tudo diferente.

Luciana teve uma carreira bem-sucedida como modelo internacional, desfilando para várias grifes. Devido ao seu grande sucesso também no Brasil, ela foi convidada para integrar o elenco do The View, um dos maiores sucessos da ABC e o talk show diurno mais assistido pelos norte-americanos.

Desde sua criação, há 25 anos, o programa tem como proposta debater temas atuais sob diferentes perspectivas femininas, reunindo mulheres de diversas origens.

A apresentadora, então, revelou o seu maior pesar. "Eu tenho esse arrependimento. Teria sido uma nova experiência… a ABC (American Broadcasting Company), maior emissora do mundo, e é um programa que está no ar até hoje" , iniciou.

Ela ainda frisou que teria sido importante para sua carreira. " Seria um aprendizado bem diferente, eu teria crescido muito como apresentadora. Fiquei com medo de largar o SuperPop, meu filho era pequeno, eu era casada… Deu medo, assim" , finalizou.





Como surgiu o convite para o The View?

O convite aconteceu após uma participação especial de Luciana no programa, em 2013. Na época, ela chegou a apresentar uma edição ao lado de Whoopi Goldberg e Barbara Walters, criadora do talk show. Ela fez tanto sucesso que queriam que ela já ficasse por lá. Whoopi chegou a chamá-la de "Oprah Winfrey do Brasil".

Durante sua participação na atração, Luciana e as apresentadoras falaram sobre os assuntos mais relevantes do dia. A famosa também comentou sobre seu relacionamento com o vocalista dos Rolling Stones, Mick Jagger, além de falar sobre sua vida profissional e pessoal.

Luciana fala sobre sua participação no Lip Sync

A apresentadora também participou da Batalha do Lip Sync, no Domingão com Huck, e duelou contra Rodrigo Faro. Na atração, os famosos dublavam hits icônicos e precisavam incorporar os personagens para vencer.

Luciana entrou na competição interpretando a cantora britânica Amy Winehouse. "Eu amo o Luciano, um querido. Foi um prazer, eu me diverti muito. Eu acho que deveria ter ganhado, a imitação ficou boa demais. Mas o Rodrigo também foi uma graça, me diverti demais. Foi uma experiência incrível, tive que ensaiar aqui em São Paulo" , iniciou.

Ela contou que houve desafios. "Não foi algo que simplesmente cheguei lá e dancei. E a troca rápida de fantasia achei desafiadora. Acho legal esse momento em que todo mundo pode ir a todos os lugares" , frisou.

"Antigamente, ninguém podia ir à Globo. Estão bem legais esses convites, é um novo momento. A internet está muito forte, e as emissoras precisam se unir diante desse novo cenário" , finalizou.