Reprodução Instagram @anapaulasiebert Vicky Justus e Ana Paula Siebert

Ana Paula Siebert, de 37 anos, usou as redes sociais na última segunda-feira (7) para se pronunciar sobre a polêmica envolvendo Vicky, filha dela com o apresentador Roberto Justus. Muitos internautas questionaram se a influenciadora continuaria mostrando a menina na web.



Isso porque, nos últimos dias, a criança esteve no centro de ataques e mensagens de ódio de vários internautas. A celeuma começou depois da garota surgir usando uma bolsa avaliada em R$ 14 mil.

"Deixar de mostrar a minha família por medo, seria como viver em uma prisão invisível... O certo não pode ser silenciado e nem escondido pelo errado. Precisamos buscar proteção na lei, na justiça, ir atrás", começou.





"Porque viver com liberdade e tranquilos (e não com medo) é essencial em qualquer lugar do mundo. Liberdade é um direito fundamental", acrescentou no Instagram, plataforma de interação virtual na qual soma mais de 3 milhões de seguidores.

O que a criança sabe?

Em seguida, a esposa de Roberto Justus afirmou aos internautas que Vicky não tem conhecimento sobre a polêmica enfrentada pela família. A matriarca preferiu resguardar a herdeira, que tem apenas 5 anos de idade.

"Não, jamais. A Vicky é uma criança, não precisa ser exposta e nem teria capacidade de entender. Espero que ela cresça em um mundo melhor. Espero que, no dia em que ela tiver condições de entender, as pessoas sejam melhores", pontuou.

"Desejo poder criar ela com educação e princípios fortes, para que ela jamais ofenda alguém dessa forma. Essa será minha maior riqueza e meu grande sucesso na vida", concluiu.