Reprodução Instagram @brunabiancardi Neymar e Bruna Biancardi com Mel

Famosos usaram as redes sociais neste domingo (6) para celebrar a chegada da pequena Mel, segunda filha do jogador Neymar Jr. e da influenciadora Bruna Biancardi. A bebê nasceu no sábado (5), no Hospital São Luiz Star, no Itaim Bibi.



Para anunciar o nascimento da caçula, o casal publicou um texto em conjunto, que recebeu várias declarações de celebridades. "Nossa Mel chegou, pra completar e adoçar ainda mais as nossas vidas! Seja bem-vinda, filha. Que Deus abençoe a sua vida e te livre de todo o mal! Estamos ansiosos pra viver esse novo capítulo com você. Te amamos", diz a publicação.

Nos comentários da psotagem, que ultrapassou a marca de quatro milhões de curtidas, ex-participantes do "Big Brother Brasil", cantores e influenciadores rasgaram elogios aos familiares, além de fazer bons desejos para a recém-nascida Mel.

"Jesus abençoe. Seja bem-vinda, Mel", começou a cantora Perlla, conhecida pelo hit "Tremendo Vacilão", lançado em 2016. "Coisa linda. Deus proteja vocês", pontuou a artista Simony.

Tia coruja, a irmã de Neymar Jr., Rafaella Santos, acrescentou vários emojis de coração amarelo. Já a criadora de conteúdo digital Vitoria Schneider Telles declarou: "Bem-vinda, Mel", além de completar o comentário com emojis de carinha apaixonada.

"Deus abençoe vocês", prosseguiu a funkeira Rebecca, seguida por mais de 3 milhões em redes sociais como o Instagram, plataforma de interação virtual de Mark Zuckerberg. "Parabéns", destacou a influenciadora Maite.

Conhecida pela trajetória como influenciadora e ex-participante do reality show "A Fazenda", a advogada Deolane Bezerra também se pronunciou: "Que Deus abençoe infinitamente". "E ela veio com tudo, nossa Melzinha", continuou a cantora Gabily.

Apresentadora do "Pod Delas", Tata Estaniecki se derreteu pelos cliques em que Mel aparecia logo depois do nascimento. "Ai meu Deus! Que perfeição! Parabéns! Que Deus abençoe muito e proteja sempre", afirmou na postagem.

"Que Deus derrame benção sobre a Mel e em todos vocês. Bem-vinda", adicionou a cantora Gabi Luthai. À espera de Bento, primeiro filho com o cantor Thiaguinho, a ex-BBB Carol Peixinho se manifestou: "Que benção divina. Bem-vinda, Mel. Que Deus abençoe vocês imensamente".





Conheça

Além de Mel, Neymar Jr. é pai de outras três crianças. O primogênito, Davi Lucca, é da antiga relação com Carol Dantas. Já Helena é filha número 3 do atleta, com Amanda Kimberlly. Da relação atual com Bruna Biancardi, tem ainda Mavie.