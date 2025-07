Reprodução SBT/ Youtube | Instagram Aysha Benelli interpretou Laura em "Carrossel"

Aysha Benelli, de 22 anos, ficou eternizada na teledramaturgia pela personagem Laura, da versão brasileira de "Carossel", exibida em 2012 pelo SBT. De lá para cá, a filha da cantora Simony emagreceu. Neste sábado (5), ela surpreendeu os fãs ao negar que faz dieta.



Por meio do Instagram, plataforma de interação virtual na qual soma mais de 913 mil seguidores, a atriz afirmou que não faz "cutting", estratégia alimentar utilizada para diminuir a gordura corporal. Além disso, garantiu que não está sendo acompanhada por nenhum nutricionista.





Ela também negou ter um cardápio alimentar nos moldes do "bulking", na qual a pessoa consome mais calorias do que o corpo gasta para conseguir aumentar o volume de massa muscular com um superávit calórico.

"Na verdade, não faço cutting nem bulking. E nem acompanhamento com nutricionista e, no momento, sem suplementação também. Então é basicamente alimentação saudável, treino pesado e fé em Deus", escreveu a influenciadora, por meio dos stories.

Relembre

Adaptada por Íris Abravanel, a novela "Carrossel" foi um marco na TV brasileira e lançou ao estrelato diversos nomes da dramaturgia nacional. Entre eles, Aysha Benelli, que deu vida à personagem Laura — alvo constante de comentários gordofóbicos ao longo da trama.

As falas preconceituosas não vinham apenas das crianças no enredo. Em diversas cenas, atores adultos também reforçavam estereótipos e ofensas contra a personagem infantil. Anos depois, Rosanne Mulholland, que interpretava a professora Helena, se manifestou publicamente sobre uma cena em que a docente protagonizou uma atitude gordofóbica contra a aluna.

Ex-SBTs

Larissa Manoela, Maisa Silva e Jean Paulo Campos estavam no elenco da trama infantojuvenil e migraram para a Rede Globo. A eterna Maria Joaquina pode ser vista como Estela em "Êta Mundo Melhor!", ao passo que Maisa defendeu a vilã Bia na recém-terminada "Garota do Momento". Já Jean assume o advogado Yuri em "Dona de Mim", repetindo o personagem que já tinha defendido em "Vai na Fé".