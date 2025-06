Reprodução/Instagram Rafaella Santos

Rafaella Santos, de 29 anos, roubou os flashes ao surgir com um look marcante na quinta edição do leilão beneficente promovido pelo Instituto Projeto Neymar Jr., realizado na Mercado Livre Arena Pacaembu, em São Paulo.

A influenciadora escolheu um vestido amarelo vibrante, com decote em cetim e uma fenda estratégica que deixou a perna à mostra, conferindo um toque de sensualidade elegante à produção.





O look foi arrematado com sandálias metalizadas douradas, clutch com brilho e joias sofisticadas, incluindo brincos em formato de gota e peças em ouro e diamantes. Cabelos presos completaram o visual, ressaltando ainda mais o conjunto glamouroso.

Conhecida por sua discrição nas redes sociais, Rafaella mantém uma relação próxima com o irmão e os sobrinhos — Mavie, de 1 ano e oito meses; Helena, de 11 meses; e Davi Lucca, de 13 anos.





Detalhes sobre a instituição

O Instituto Projeto Neymar Jr. é uma organização sem fins lucrativos que atua em apoio a crianças, adolescentes e famílias em situação de vulnerabilidade social, impactando atualmente mais de 12 mil pessoas. Mantido com recursos próprios e parcerias privadas, o projeto nasceu da trajetória pessoal do atleta e de sua família, que também viveram em comunidades carentes.