Carol Peixinho utilizou as redes sociais, na última terça-feira (17), para publicar fotos com o barrigão. A influenciadora, que está grávida de Bento, primeiro filho com Thiaguinho, dividiu os momentos que posou durante a gestação.



" Skin mama no espelho ", escreveu ela na legenda. Após os registros, os internautas a enalteceram na seção de comentários. " Cê tá maravilhosa! Vovó ama! ", elogiou a mãe do artista.

" Linda! ", elogiou Cris Vianna. " Bento tem sorte na vida em vir dessa barriga linda aí! ", acrescentou uma segunda. " Perfeita ", aclamou uma terceira. " Você sabe que eu amo sua skin de boné, é a minha favorita disparado, mas, a sua skin grávida ganha de todas ", confessou um quarto.

" Af, que perfeita! Você está a gravida mais linda ", declarou um quinto. " Que lindos, meu coração fica quentinho vendo vocês ", se emocionou uma sexta. " Bebê mais amado do Brasil ", afirmou uma sétima.

No final de maio, a dupla exibiu detalhes de como ficou o quarto de Bento. Para o cômodo, o casal escolheu o fundo do mar como tema. As paredes possuem elementos característicos do mundo aquático. Além disso, por conta da carreira musical do vocalista, há também instrumentos, que são tocados pelos animais marinhos.

