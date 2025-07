Reprodução Instagram Helena ganhou homenagens do pai, Neymar, e da avó, Nadine

Helena, a terceira filha do jogador Neymar Jr., completou o primeiro aninho de vida nesta quinta-feira (3). A bebê, que é fruto do antigo envolvimento do atleta com Amanda Kimberlly, ganhou homenagens do pai e da avó, Nadine Gonçalves.

"Um aninho de Helena... Sempre vou fazer o melhor para você, papai te ama!", declarou ele, por meio da publicação que fez no Instagram para felicitar Helena.





Avó coruja, Nadine Gonçalves também fez uma postagem para a netinha: "Meu bebê, feliz aniversário! Que os planos de Deus se cumpram em sua vida e te faça infinitamente feliz. Que Deus te abençoe e te cubra de todo e qualquer mal. Estarei aqui sempre que precisar. Feliz aniversário".

Reprodução Instagram - 22.6.2025 Neymar se derrete por Helena

Para celebrar a data especial, o contratado do Santos promoveu uma festa, que ocorreu em uma chácara privada em Jundiaí, no interior de São Paulo. Sem extravagância e com poucos convidados, o aniversário foi marcado pela presença de familiares.

Entenda

Desde que voltou ao Brasil, Neymar costuma se dividir entre duas cidades: Mangaratiba, no Rio de Janeiro, e Santos, no litoral paulista.

Ele e a namorada, Bruna Biancardi, que já são pais de Mavie, estão à espera de mais um bebê. O casal revelou recentemente que será uma menina, que se chamará Mel.

Além da futura filha, o jogador é pai de Davi Lucca, fruto de seu antigo relacionamento com Carol Dantas. Helena, que mora em São Paulo com a mãe, Amanda, mas visita o patriarca com frequência..