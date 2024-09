Reprodução Tatá Staniecki anuncia a morte repentina da cachorra após caminhada: 'Tá doendo muito'

A influenciadora Tatá Estaniecki anunciou nesta quarta-feira (25) a morte de sua cachorra de estimação. Tilápia, da raça spitz-alemão, passou mal após uma caminhada ao ar livre e foi levada com urgência ao centro veterinário. Nas redes sociais, a apresentadora do "Pod Delas" apontou o calor excessivo como uma das causas.

Por meio do Instagram, Tatá Estaniecki publicou um alerta aos fãs ao lamentar a morte do animal. "Eu sempre imaginei que nossa Tilapinha cresceria com as crianças e nos acompanharia por muitos e muitos anos. Por que Deus? Eu ainda não encontrei a resposta, mas confio no Senhor. Ganhamos mais um anjinho lá no céu, a melhor amiguinha da Bibi e do Careco", iniciou.

"Queria deixar o alerta para quem tem filhos de 4 patas, o calor excessivo que está fazendo pode ser fatal para eles. Ela sempre voltava feliz e ofegante dos seus passeios, ontem achei que era só mais um dia normal… foi o tempo de eu servir meu açaí e perceber que ela estava diferente", contou.

A influenciadora disse que imediatamente levou a cachorra para a clínica veterinária mais perto da casa dela, onde Tilápia foi transportada de ambulância para a UTI mais próxima.

"As 3h da manhã tivemos a notícia que ela não tinha resistido! Tá doendo muito, nem contamos para as crianças ainda, mas quis contar para vocês para não estranharem meu rosto inchado no Poddelas de hoje. Enfim, agora a Tilápia foi fazer companhia para Lagosta e tá cuidando da gente lá de cima. Amamos vocês para sempre", lamentou a esposa de Júlio Cocielo.