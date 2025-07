Reprodução Instagram @brunabiancardi Neymar Jr. e Bruna Biancardi com as filhas Mavie e Mel

Mel, a segunda filha fruto da relação entre a iinfluenciadora Bruna Biancardi, 31, e o jogador de futebol Neymar Jr., de 33, nasceu no sábado (5). Neste domingo (6), os pais publicaram um álbum de fotos no qual revelavam o rostinho da caçula.

"Nossa Mel chegou, pra completar e adoçar ainda mais as nossas vidas!

Seja bem-vinda, filha. Que Deus abençoe a sua vida e te livre de todo o mal! Estamos ansiosos pra viver esse novo capítulo com você. Te amamos", escreveram na legenda da postagem.

A publicação ultrapassou a marca de quatro milhões de curtidas e foi celebrada por fãs do casal. "Que Deus abençoe grandemente essa nova e poderosa jornada", disse uma internauta. "Lindos", disse uma terceira. "Quanta emoção", pontuou ainda uma quarta.





Neymar Jr. e Bruna Biancardi já são pais de Mavie, de um aninho. Desde que retornou ao Brasil para jogar no Santos, o atleta costuma se dividir entre dois municípios: Mangaratiba, no Rio de Janeiro, e Santos, no litoral paulista.

Ele e a namorada, Bruna Biancardi tiveram Mel no sábado (6), no Hospital São Luiz Star, no Itaim Bibi. A bolsa se rompeu na madrugada, pouco tempo depois da festa de um aninho de Helena. fruto da antiga relação do jogador com Amanda Kimberlly.

Além de Mavie, Mel e Helena, o jogador é pai de Davi Lucca, fruto de seu antigo relacionamento com Carol Dantas. O jogador foi liberado dos compromissos com o Santos para acompanhar o nascimento da caçula.