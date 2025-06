Reprodução Instagram - 22.6.2025 Virginia reencontra Maria Alice e Maria Flor

Virginia, de 26 anos, usou as redes sociais no último sábado (21) para contar aos seguidores que estava indo rever as filhas, Maria Alice e Maria Flor, frutos do antigo relacionamento com o cantor Zé Felipe, de 27. Ela estava na China.



Internautas, contudo, estranharam o fato da influenciadora não ter compartilhado nenhum clique ao lado de José Leonardo. O caçula, que tem apenas 9 meses, não apareceu ao lado da matriarca.





A apresentadora justificou a ausência do bebê. Segundo ela, o terceiro filho estava dormindo e por isso não pôde recebê-la no desembarque, que ocorreu em Goiânia.

"Cheguei em Goiânia sendo recebida do melhor jeito! Minhas cururuzinhas vieram me buscar no hangar. Faltou o goido [apelido de José Leonardo], que está dormindo, porque ele é pequininho, mamãe. Obrigada, Deus, por tudo", escreveu ela no Instagram, plataforma de interação virtual na qual soma mais de 52 milhões de seguidores.

Virginia, de 26 anos, e Zé Felipe, de 27, anunciaram a separação no dia 27 de maio. "Bom dia. Estamos aqui depois do encerramento do nosso ciclo como casal, mas continuamos como amigos. Não é marketing, Zé não vai lançar música e eu não vou lançar produto. Não tem nada a ver uma coisa com a outra", começou a apresentadora do SBT.

Eles frisaram que continuariam amigos e mantendo uma boa convivência por conta de Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo, os três filhos frutos da relação. "No português mais claro: só não estamos beijando e [praticando sexo]. De resto, amizade continua, parceria continua, carinho continua, tudo continua", brincou Virginia.