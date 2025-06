Reprodução: Instagram/@virginia Virginia

A influenciadora digital Virginia Fonseca foi parada na imigração chinesa durante a volta de sua mais recente viagem internacional. A apresentadora do SBT contou o ocorrido nesta sexta-feira (20), por meio do Instagram, e revelou que foi levada para uma sala de averiguação após o passaporte levantar suspeitas de identidade.

Em tom descontraído, Virginia relatou a experiência aos seguidores.

“ Estava bem linda e plena passando pela imigração aqui, a mulher encafifa que não sou eu no passaporte ”, disse.

Ela explicou que o documento foi feito quando tinha 19 anos, e que hoje, aos 26, sua aparência está bem diferente.

Segundo Virginia, mesmo com várias viagens internacionais já feitas com o mesmo passaporte, foi a primeira vez que teve a entrada questionada.

“ Já viajei o mundo inteiro com o passaporte e ninguém nunca me parou. Aí vai a Vivíbora para a salinha ”, brincou.

Ela contou que ficou aproximadamente 15 minutos na sala especial da imigração, enquanto os agentes checavam os dados.

“ Vem uns 600 homens olhando para o passaporte, olhando para a minha cara. Aí, no final das contas, eles agradeceram a colaboração ”, relatou.

A viagem para a China foi a primeira desde o anúncio do fim do casamento com Zé Felipe. No entanto, os dois passaram juntos o Dia dos Namorados na semana passada, o que reacendeu rumores de uma possível reconciliação.

Virginia e Zé Felipe foram vistos juntos durante a celebração dos nove meses do filho mais novo, José Leonardo. O ex-casal também tem duas filhas: Maria Alice, de 4 anos, e Maria Flor, de 2.