Instagram/Reprodução Poliana Rocha apoia Zé Felipe após separação com Virginia

Zé Felipe voltou ao Brasil neste domingo (1º) e foi recepcionado com carinho por sua mãe, Poliana Rocha.

Poliana compartilhou uma foto ao lado do cantor nas redes sociais, em que aparecem de mãos dadas, simbolizando apoio diante da recente separação entre ele e Virginia Fonseca.

“Filho”, escreveu Poliana de forma breve, acompanhando a legenda com um coração vermelho.

Durante passagem por Portugal, onde participou do Festival Queima das Fitas, Zé Felipe falou pela primeira vez sobre o fim do casamento. Em entrevista à jornalista portuguesa Matilde Prata, o cantor negou os rumores de que o término teria envolvido traição ou fosse uma jogada publicitária.

“Não, é tudo mentira. Não tem marketing e todo mundo sabe que se tivesse traição, não ia ser pacífico, não tem como. Ninguém tem coração de barata”, afirmou o artista.

Zé também explicou que a decisão foi tomada em comum acordo e com foco no bem-estar dos três filhos do casal, Maria Alice, Maria Flor e o recém-nascido José Leonardo.

“Eu acho que a gente não pode deixar chegar no limite, né? É melhor separar com amor do que com briga. A gente tem as coisas mais importantes da nossa vida, que são nossos filhos. Eles são o maior presente que Deus podia pôr na minha vida e na da Virginia. Foi tudo da forma que a gente falou mesmo. O futuro a Deus pertence e vamos ver como vai ser”, completou.

O ex-casal confirmou a separação no dia 28 de maio.