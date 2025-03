Reprodução Instagram - 5.3.2025 Virginia é criticada por usar imagem de filho internado no perfil

Virginia, de 25 anos, virou alvo de críticas em redes sociais. O motivo? Ter usado a foto do caçula, o bebê José Leonardo, como foto de perfil do Instagram. Na ocasião, o filho dela e de Zé Felipe aparecia com tubos no nariz. O irmão de Maria Flor e Maria Alice está internado no Rio de Janeiro, com um quadro de bronquiolite.







Parte dos internautas criticou o ato da influenciadora e apresentadora do SBT. Isso porque não concordaram com a exposição da criança. "Que foto de perfil mais apelativa é essa, minha gente?", questionou uma. "Essa exposição está passando dos limites", acrescentou outra.





"Triste expor um bebê assim", destacou uma terceira. "Às vezes tomamos decisões precipitadas, a foto que estava no perfil foi uma delas", avaliou uma quarta. Outros seguidores ainda torceram pela recuperação do bebê. "Ele vai se recuperar logo", torceu uma quinta. "Estamos em oração pelo José", disse ainda uma sexta.





Após a repercussão negativa da foto de José Leonardo com tubos no nariz, Virginia decidiu trocar a fotografia de perfil do Instagram, plataforma em que acumula mais de 53 milhões de seguidores. A mulher de Zé Felipe colocou uma foto do caçula junto com as duas irmãs, Maria Flor e Maria Alice.