Reprodução/Instagram Claudia Raia emociona ao fazer declaração para o filho, Luca

Claudia Raia encantou os seguidores ao compartilhar um vídeo emocionante ao lado do filho, Luca, fruto do seu casamento com Jarbas Homem de Mello.

A atriz preparou uma montagem para a chegada do bebê e encantou. Em uma primeira cena, ela aparece com o barrigão em frente a uma roupinha do herdeiro; na sequência, ele aparece usando o look.





"Você piscou e a luz dos meus olhos chegou ao mundo! Deus é tão perfeito, te amo meu Luquinha, você faz a mamãe tão feliz, satisfeita e completa! O melhor papel da minha vida é ser mãe", declarou ela na legenda da publicação.

Vale lembrar que, além de Luca, Claudia Raia é mãe de Enzo Celulari e Sophia Raia, frutos do seu relacionamento com Edson Celulari.





