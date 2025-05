Instagram/@claudiaraia Claudia Raia exibe transformação após procedimento estético

Neste sábado (17), Claudia Raia compartilhou com seus seguidores o resultado de um novo procedimento estético, feito para combater a flacidez da pele.

Aos 57 anos, a atriz optou pela aplicação de fios de colágeno, técnica que, segundo ela, é realizada de forma exclusiva por seu dermatologista no Brasil.

Em vídeo publicado na s redes sociais, Claudia mostrou o antes e depois da intervenção, explicando o que motivou sua escolha: “Tirei essa foto há seis meses. Tenho orgulho da mulher que me tornei, mas notei que minha pele estava diferente, que tinha perdido a firmeza. Decidi procurar meu dermatologista de 15 anos que me propôs fazer as famosas linhas de colágeno que só ele faz no Brasil. E eu fiz" , relatou.

A artista, conhecida por seu posicionamento firme contra o etarismo e a defesa da autonomia feminina após os 50, reforçou que o procedimento foi uma forma de valorizar sua própria beleza, e não uma tentativa de atender a padrões estéticos impostos.

Na legenda ela escreveu: "Autocuidado, pra mim, é isso. É dormir melhor, beber água, cuidar da mente e do corpo, e fazer escolhas com liberdade — inclusive quando o assunto é estética. Tenho orgulho da mulher que fui, da que sou e da que sigo me tornando."

O marido, o ator Jarbas Homem de Mello, não deixou passar em branco o novo visual da esposa e reagiu com bom humor à transformação. O casal é pai de Luca, de dois anos.

“Tá um espetáculo. Olha como ele está gente! Estou pegando essa novinha”, disse ele, arrancando risos de Claudia, que respondeu com uma provocação divertida: “Está apaixonado por mim. Hoje tem”.