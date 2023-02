Reprodução Claudia Raia exibe bastidores da maternidade: 'Minha família, meu lar'

Após o nascimento do pequeno Luca, no último sábado, a atriz Claudia Raia está curtindo o momento em família. Nesta terça-feira (14), a artista publicou fotos mostrando os bastidores da maternidade e aproveitou para celebrar a união familiar.

No carrossel de fotos publicado no Instagram, Claudia aparece com o marido, Jarbas Homem de Mello, e os dois filhos mais velhos, Sophia e Enzo, fruto do relacionamento com o ator Edson Celulari.

Nas imagens seguintes, ela é fotografada na maternidade com o recém-nascido no colo.

"Minha família, meu lar, minha vida todinha… onde eu protejo, mas também me sinto protegida! Amo tanto vocês que não cabe em mim todo esse amor, obrigada por me fazer uma mulher tão feliz", dedicou na legenda.