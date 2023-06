Reprodução/Instagram Claudia Raia posta foto amamentando Luca

Claudia Raia deixou os seguidores com o coração quentinho ao compartilhar fotos na companhia do filho caçula Luca. O bebê é fruto do relacionamento dela com Jarbas Homem de Mello.

Mãe de três, a atriz apareceu amamentando o herdeiro e aproveitou para registrar o momento íntimo para sempre.





"Meu milagrinho", escreveu ela na legenda da publicação.

Os seguidores fizeram questão de elogiar a cena entre mãe e filho. "Ele olhando pra ela que momento mágico, amamentar é uma prova de amor e doação", disse uma; "A carinha dele olhando pra mamãe", comentou outra; "Momento mágico", declarou uma terceira.

