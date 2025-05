Reprodução Instagram @vitoriastrada_ 27.5.2025 Vitória Strada posa de biquíni

Vitória Strada, de 28 anos, usou as redes sociais na última segunda-feira (26) para publicar alguns momentos que vivenciou no Rio de Janeiro. A intérprete, que recentemente esteve confinada na vigésima quinta temporada do "Big Brother Brasil", posou de biquíni fio-dental.







"Era para ser um vídeo bonitinho, mas essa é a realidade", escreveu ela como legenda de uma postagem feita no Instagram, plataforma de interação virtual na qual soma mais de 3,7 milhões de seguidores. No mesmo dia, ela se reencontrou com alguns ex-BBBs.





Vitória esteve ao lado de Aline Patriarca e Diego Hypólito. Foram os dois que acolheram a atriz depois dos desentendimentos que ela teve com as antigas aliadas: Gracyanne Barbosa, Thamiris e Camilla. A amizade com a policial e o ginasta foi levada para fora do reality.

Nova novela?

Conhecida por ter emendado protagonistas na Rede Globo, Vitória Strada estava longe das novelas. O último trabalho da atriz foi uma participação especial em "Fuzuê", em 2024. Agora, ela tem sido sondada para retornar à grade do canal.

O nome dela tem sido ventilado para duas produções. A primeira é uma novela das seis escrita por Duca Rachid, Elisio Lopes Jr. e Júlio Fischer. Já a segunda seria "Coração Acelerado", que vai substituir "Dona de Mim" na faixa das sete de 2026. Strada protagonizou "Tempo de Amar", "Espelho da Vida" e "Salve-se Quem Puder".