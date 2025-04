Reprodução Globoplay Vitória Strada

Vitória Strada, de 28 anos, quase esteve na grande final do "Big Brother Brasil 2025", porém foi eliminada com 54,52% dos votos em um paredão triplo contra Renata Saldanha e João Pedro Siqueira, que, com Guilherme Albuquerque, formam o trio de finalistas da atual temporada do reality global.



Conhecida por ter protagonizado as novelas "Tempo de Amar", "Espelho da Vida" e "Salve-se Quem Puder" na Rede Globo, a ex-sister se surpreendeu com as atitudes de Mateus, que entrou como dupla dela no início da competição. Os momentos que mais surpreenderam a atriz foram aqueles nos quais ela não estava presente e o então amigo não a defendeu.





"A gente entrou no jogo tentando se entender. Tinham momentos que eu sentia ele dando mais aberturas para outras pessoas. Um pouco de ciúmes, talvez, meu", ponderou ela, durante o "Bate-Papo BBB", comandado pelo ex-BBB Gil do Vigor e pela apresentadora Ceci Ribeiro.

Ela ainda relembrou momentos em que eles se desalinharam no decorrer do jogo. "Eu falava para ele assim: 'Mateus, você tem que conversar comigo'. E eu acho que foi isso que foi me incomodando, porque eu falava: 'A gente tem que ser nossa maior aliança, não podemos chegar aqui e já ter aliados para a vida toda", pontuou.





Interrupções

Outros momentos que marcaram a trajetória da dupla no programa dizem respeito às constantes interrupções que um tinha com o outro ao conversarem sobre os andamentos do programa, das alianças aos desafetos. Ao ver algumas invertidas que deu no arquiteto, Strada admitiu ter errado: "Patada pesada. Estou totalmente errada, não vou me defender aqui, não".