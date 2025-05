Reprodução Aline Patriarca diz que teve conta invadida e nega bloqueios por críticas

A ex-BBB Aline Patriarca afirmou nesta segunda-feira (19) que sua conta no X( antigo Twitter) foi invadida por terceiros. A influenciadora publicou um vídeo nas redes para alertar seguidores sobre o uso indevido do perfil e explicou que já acionou meios legais para reverter a situação.

A declaração foi feita no mesmo dia em que Aline apareceu ao lado do ator Diogo Almeida em um vídeo publicado no Instagram. O registro reacendeu boatos sobre a reaproximação dos dois após o fim do BBB 25 , e gerou críticas nas redes. A ex-sister reforçou que não está bloqueando seguidores por conta dos comentários.

" Oi, gente! Tudo bem? Estou passando aqui para informar que a minha conta do Twitter foi invadida ", disse Aline no vídeo.

" Já tem um tempo que eu tenho conhecimento dessa situação e estou em busca dos meios cabíveis para resolver isso ", completou. Ela explicou que o invasor alterou o e-mail da conta e passou a agir nos bastidores.

Aline relatou que o invasor começou a interagir com seguidores e bloquear perfis, o que tem gerado transtornos.

" Agora, diante dos últimos acontecimentos, a pessoa está respondendo os comentários, bloqueando pessoas e está me gerando danos, alguns problemas ", afirmou.

Ex-BBB fala sobre críticas e clima com Diogo Almeida

Em nota publicada no X, Aline reforçou a denúncia.

“ Informo que minha conta foi invadida e está sendo usada indevidamente por terceiros, que vêm se passando por mim, bloqueando seguidores e fazendo comentários desrespeitosos a fãs ”, escreveu. Ela acrescentou que já acionou apoio policial, judicial e a plataforma para responsabilizar os envolvidos.

Aline também se manifestou sobre as críticas após a publicação do vídeo com Diogo Almeida, com quem teve um romance durante o reality.

“ Em relação a críticas sobre o que eu estou vivendo, gente, isso nunca foi um problema para mim ”, garantiu.

A ex-BBB afirmou que não costuma reagir mal a opiniões contrárias.

“ Nenhum dos comentários negativos ou, é, contra a minha vontade ou as minhas decisões, estavam sendo problema, muito longe disso ”, declarou.

Ela negou ter feito bloqueios motivados por opiniões de seguidores.

“ Eu não teria motivos para estar bloqueando pessoas na minha rede ou tecendo comentários em nenhum tipo de publicação que estava sendo feita, só porque as pessoas estão discordando de mim ”, pontuou Aline. “ Isso para mim, realmente, é algo que não condiz com a realidade .”

Aline finalizou o desabafo pedindo compreensão do público.

“ Eu tô muito, muito chateada, é inegável isso, mas eu não vou deixar que essa energia tome conta de mim. Então, é isso. Obrigada, viu? ”, concluiu.

Oi, gente!

Preferi gravar esse vídeo explicando melhor o que aconteceu. Todas as medidas cabíveis estão sendo tomadas. pic.twitter.com/9HUWFI05kk — Aline Patriarca 🌪️ (@aline_patriarca) May 19, 2025