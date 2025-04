Reprodução/Globo Diego Hypólito

Diego Hypólito levou a pior no último paredão do "Big Brother Brasil 2025" e foi eliminado. O ginasta disputava a permanência no programa contra a rival, Renata Saldanha, e a aliada, Vitória Strada. Ele recebeu 59,77% dos votos, seguido pela bailarina com 39,26%. Já Strada teve uma porcentagem mínima nesta berlinda e não chegou ao índice de 1%; ela somou apenas 0,97% dos votos.

"Quando eu terminar, seremos quatro. É quase cruel perceber que um de vocês não estará entre os quatro", começou Tadeu Schmidt. "O ginasta que esteve, literalmente, nas competições mais importantes do mundo disse que o auge não foi no ginásio, foi nessa casa".

"Hoje um de vocês vai dizer adeus, hoje vai ter algo faltando na casa. Quem vai embora deixa muitas lembranças. Você mudou os planos, fez novas alianças, quantas vezes você se questionou? Não alcançou o objetivo máximo, mas conseguiu algo que queria, que era ser inspiração. Quem sai hoje é você, Diego", acrescentou o apresentador.





Liderança

Logo após a eliminação de Diego Hypólito, os brothers e sisters que restaram na casa foram encaminhados para a última Prova do Líder da temporada, que é de resistência. Vitória Strada foi eliminada. Guilherme Albuquerque, João Pedro Siqueira e Renata Saldanha seguem na disputa para garantir um lugar na Grande Final do programa.