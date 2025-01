Reprodução "BBB 25": Vitória Strada revela drama para usar o banheiro: "Não consegui"

A atriz Vitória Strada, uma das confinadas do "Big Brother Brasil 25", revelou nesta terça-feira (14) que está enfrentando dificuldades para utilizar o banheiro da casa. Em conversa com outros brothers, ela afirmou ter problemas de constipação.



Com dois dias de confinamento, Vitória confidenciou aos colegas que ainda não conseguiu defecar. A revelação, no entanto, não surpreendeu a dupla dela, Mateus, que atestou o drama que a atriz enfrenta para utilizar o banheiro.

"Amor, isso aí é toda constipada, amor! Para conseguir fazer um [número] dois...", comentou, confirmando a queixa.

Vitória, por sua vez, apontou que a situação ocorre antes mesmo do confinamento. "Ainda não consegui! Eu já sou constipada, aqui então... Não é nem a câmera que me incomoda", explicou.

"BBB 25" coloca aviso inusitado no banheiro após atitude imprudente de Beatriz Reis

A casa do "Big Brother Brasil 25" já conta com avisos específicos para os novos participantes, incluindo uma orientação inusitada colocada na porta de um dos banheiros: "Não suba no vaso sanitário. Risco de acidente."

O alerta faz referência a um episódio protagonizado por Beatriz Reis na edição anterior do reality. Durante o "BBB 24", Bia revelou aos colegas que tinha o hábito de subir no vaso para fazer as necessidades. Ela contou que, em sua casa, essa prática era comum entre seus familiares e que não conseguia defecar de outra forma.

Na ocasião, no entanto, a produção pediu para que ela abandonasse o comportamento, tanto para evitar acidentes quanto danos às instalações da casa.