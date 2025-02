Reprodução Globoplay Vitória Strada no "BBB 25"

A eliminação de Gabriel no quarto paredão do "Big Brother Brasil 2025" gerou controvérsias nas redes sociais, essencialmente entre os espectadores que votaram para que a atriz Vitória Strada deixasse a competição. Entenda por que ela não foi eliminada nesta berlinda.





Os votos do "BBB" passaram por uma mudança em 2024, ano em que foram divididos entre Torcida, em que se vota quantas vezes quiser; e CPF, em que só é possível votar uma única vez usando o documento. Na modalidade ilimitada, Gabriel recebeu 45,24% dos votos, enquanto Strada figurou com 50%.





Caso o programa continuasse com o sistema de votos das edições anteriores a de 2024, a Camarote teria deixado o jogo nesta semana. No entanto, com a mudança, ela conseguiu permanecer no confinamento. Isso porque, no voto por CPF, Vitória recebeu 35,76%, ao passo que o brother teve mais de 52,38%.





As médias das duas modalidade resultaram na eliminação de Gabriel, com 48,81% dos votos. Strada apareceu na segunda posição, recebendo a porcentagem de 42,88%. Já Aline foi a menos votada, com 8,31 %. O cenário foi semelhante ao exposto nas enquetes feitas pela reportagem do iG Gente.