Reproduçao TV Globo Vitória Strada, Camilla e Thamiris no 'BBB 25'

Vitória Strada, de 28 anos, usou as redes sociais no último sábado (26) para se pronunciar sobre as especulações de que teria exigido não dividir estúdio com Camilla e Thamiris. A atriz teve desentendimentos com as irmãs no "Big Brother Brasil 2025" e por isso teria pedido para a produção do programa que ficasse afastada delas, algo que ela negou.



“Isso nunca aconteceu. Eu estava no hospital esse dia e por isso tive que chegar mais tarde na Globo. Corri para chegar a tempo de participar do prêmio Gshow e dos outros compromissos e felizmente deu tudo certo”, disse ela, frisando que não teria feito nenhuma exigência para a emissora e que o desencontro se deu pela ida dela à unidade hospitalar.





O que aconteceu entre as sisters?

No início do jogo , Vitória Strada, Camilla e Thamiris eram aliadas, dormiam no mesmo quarto e traçavam estratégias em conjunto. Ao decorrer do confinamento, elas se desentenderam, essencialmente por opiniões e posturas distintas em relação ao jogo.

Elas tiveram algumas discussões. Camilla foi eliminada da competição no dia 4 de março, com 94,67% dos votos. Na semana consecutiva, no dia 11 do mesmo mês, Thamiris deixou a competição com 61,73% dos votos. No meio da crise, Vitória se mudou de quarto e se aproximou de outros competidores, como Guilherme, Aline, Diego Hypólito e Delma.

Conhecida pela atuação como protagonista em folhetins da Globo, como "Tempo de Amar", "Espelho da Vida" e "Salve-se Quem Puder", Vitória quase esteve na final do programa. Ela foi eliminada no último paredão em uma votação acirrada contra Renata Saldanha, vencedora da temporada, e João, que ficou em terceiro lugar.