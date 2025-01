Reprodução Instagram - 24.1.2025 Tais Araujo com a filha, Maria Antônia

Taís Araujo, de 46 anos, usou as redes sociais na última quinta-feira (23) para celebrar o aniversário da filha, Maria Antônia, que completou 10 anos de idade e ganhou uma homenagem especial da mãe. A garota é filha da atriz com o também ator Lázaro Ramos, de 46.







"Com vocês, Maria Antônia. Uma das minhas melhores criações. Feliz aniversário, meu amor! Todas as bençãos dos céus para você, minha pequenininha", escreveu ela, que interpretou Nossa Senhora em "O Auto da Compadecida 2", no texto de felicitação para a aniversariante.





Nos comentários da postagem, famosos da classe artística rasgaram elogios a mãe e filha. "Ah, que lindas. Viva. Muito amor", escreveu a atriz Carolina Dieckmann. "Sua gêmea. Feliz vida para a Maria", prosseguiu a cantora Ella Fernandes. "Que deusa! Linda. Viva ela", destacou Letícia Colin. "Feliz aniversário pra Maria", disse ainda Kiko Mascarenhas.

Após filme, novela...

Depois de vivenciar Nossa Senhora em "O Auto da Compadecida 2", Taís Araujo voltará ao horário nobre da Rede Globo. Caberá a ela vivenciar Raquel Accioly, papel imortalizado por Regina Duarte em "Vale Tudo" (1988). O remake tem estreia prevista para março deste ano, substituindo "Mania de Você".