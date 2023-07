Reprodução Instagram - 03.07.2023 Taís Araujo compartilhou com os seguidores a escalação pelo Instagram

Taís Araújo interpretará Nossa Senhora no filme nacional “O Auto da Compadecida 2”, com direção de Guel Arraes e produzido pela Conspiração em parceria com a H2O Produções. Através de um vídeo publicado no próprio Instagram nesta segunda-feira (3), a atriz ainda explicou o motivo de Fernanda Montenegro, que estrelou o primeiro filme, não participar da sequência.



“Eu recebi um convite muito incrível do Miguel Arraes e da Flávia Lacerda. Eles me convidaram para fazer ‘O Auto da Compadecida 2’ e a personagem é a Compadecida, que, no ‘O Auto da Compadecida 1’, foi feita pela maravilhosa, que eu amo demais e respeito muito, Fernanda Montenegro”, iniciou.



De acordo com Taís, a veterana precisou recusar o convite por conflitos da agenda artística. Além disso, também no ano que vem, Montenegro estreará como a protagonista de “Vitória” , filme nacional inspirado em reportagens jornalísticas sobre uma senhora que ajudou a desmantelar um esquema de tráfico de drogas, propina e corrupção no Rio de Janeiro.



“Como Nossa Senhora tem muitas representações, eu vou fazer uma outra representação. Então, eu estou muito feliz de poder reencontrar o Matheus Nachtergaele em cena, de trabalhar com o Selton Mello, que eu admiro demais, de estar em cena com esses dois personagens icônicos: João Grilo e Chicó”.



Previsto para chegar aos cinemas em 2024, o longa-metragem é novamente inspirado na obra homônima de Ariano Suassuna (1927-2014) - famoso poeta, dramaturgo e ensaísta da literatura brasileira. A sinopse da trama central ainda não foi divulgada, mas retornam ao elenco Selton Mello e Matheus Nachtergaele, vivenciando, respectivamente, Chicó e João Grilo.

+ Entre no canal do iG Gente no Telegram e fique por dentro de todas as notícias sobre celebridades, reality shows e muito mais!