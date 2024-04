Reprodução/Instagram - 08.04.2024 Filha de Taís Araujo chamou atenção por semelhança com atriz





Os atores de "Elas por Elas" se reuniram em uma festa para se despedir da novela da Globo, que termina na sexta-feira (12). Contudo, uma pessoa de fora do elenco chamou mais atenção nas fotos da celebração: Maria Antônia.





A criança de oito anos é filha de Taís Araujo e Lázaro Ramos, este último ator que interpreta Mário Fofoca na trama. Nas imagens, divulgadas por Mariana Santos no Instagram, a garota impressionou pela semelhança que apresenta com a mãe.





Lázaro também aparece nos cliques da comemoração da novela. O ator posou abraçado com o filho mais velho do casal, João Vicente, de 12 anos, enquanto Maria Antônia está no canto inferior direito da foto. Lázaro Ramos e Taís Araújo estão casados desde 2007.

Ainda aparecem nas imagens atores como Mateus Solano, Deborah Secco, Karine Teles, Monique Alfradique, Filipe Bragança, Valentina Herszage, Rayssa Bratillieri, Késia Estácio, Luís Navarro, entre outros.

A partir da próxima segunda-feira (16), "No Rancho Fundo" vai substituir "Elas por Elas" na faixa das seis da Globo. A novela inédita é escrita por Mario Teixeira, mesmo autor de outras tramas da emissora, como "Mar do Sertão" (2022) e "I Love Paraisópolis" (2015).



