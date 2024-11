Reprodução/Instagram Letícia Colin

Após rumores de um suposto relacionamento com o ator Gabriel Stauffer , conhecido por interpretar o personagem Joel em De Volta aos 15, na versão adulta, Letícia Colin esclareceu o assunto nas redes sociais nesta sexta-feira (8).

Solteira desde o término do casamento de nove anos com Michel Melamed , a atriz afirmou que não está envolvida com Stauffer e que as especulações são infundadas. "São falácias sobre a minha vida", declarou a atriz.





"Não estou separada há quatro meses, não estou ficando com o ator que apontaram. Respeitem meu luto, meu tempo e a sensibilidade com que tenho tratado esse assunto [a separação] nessa vida pública, porque acho que a gente pode ajudar outras pessoas falando sobre isso", acrescentou.

Os boatos começaram após Letícia e Gabriel serem vistos juntos em eventos no Rio de Janeiro, levando a rumores de que estariam em uma "relação sem rótulos". A assessoria de imprensa da atriz também negou o envolvimento, reforçando que o relacionamento entre eles é puramente amigável.

Letícia Colin anunciou o fim de seu casamento com Melamed em julho deste ano. Na época, a assessoria da atriz confirmou que ambos mantêm uma relação cordial e que continuarão colaborando em projetos profissionais, reforçando o respeito mútuo pelo bem do filho de quatro anos do casal.

Letícia finalizou o esclarecimento pedindo respeito à privacidade durante esse período de luto e reflexão, destacando que prefere falar sobre sua arte e realizações, mas reconhece a importância de se posicionar.