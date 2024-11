Reprodução/Instagram Taís Araújo

Taís Araújo usou as redes sociais nesta quinta-feira (7) para alertar os seguidores sobre um golpe digital que utiliza a imagem dela e a voz de forma indevida. Em um vídeo compartilhado nos stories do Instagram, a atriz explicou que criminosos estão utilizando uma montagem feita com inteligência artificial para promover falsamente um kit de Natal de uma marca famosa.

A atriz esclareceu que essa promoção não existe e trata-se de uma tentativa de enganar o público. “Estão usando minha imagem e minha voz para anunciar uma promoção de kit de Natal de uma marca bem conhecida, mas é golpe”, afirmou Taís.





Segundo a atriz, o vídeo fraudulento orienta os internautas a clicarem em um link e preencherem uma pesquisa, oferecendo o falso kit como recompensa. Para realizar a fraude, os criminosos utilizaram uma técnica de deepfake, recriando a imagem e voz de Taís para simular que ela estaria promovendo a oferta.

Preocupada com o impacto do golpe, a atriz pediu aos seguidores que redobrem a atenção e sempre verifiquem informações antes de clicar em qualquer link: “Cuidado com o que aparece por aí. Sempre confiram as informações antes de sair preenchendo dados.”