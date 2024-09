Reprodução Instagram - 13.9.2024 Tais Araujo e Lázaro Ramos

O dia 13 de setembro é uma data especial para dois rostos conhecidos pelo público: Tais Araujo e Lázaro Ramos. O ator usou as redes sociais para comemorar 20 anos de casamento, com fotos e declarações destinadas à companheira.



“Taís, bichu, meu amor, mozinho Lady Gaga. Todos esses são nomes e apelidos que eu chamo você. Lady Gaga eu não sei bem porque é, mas eu acho meio engraçado. Você sabe como eu sou, né? Hoje nós estamos completando 20 anos de casados. E olha como são as coisas, né?”, iniciou Lázaro.



“Hoje é dia 13 de setembro de 2024. Uma sexta-feira, que no geral dizem ser dia de azar, mas até nisso a gente é diferente. A gente transforma. A gente transformou um dia de azar em sorte. Sorte por ter se encontrado”, acrescentou.



O ator, que recentemente deu vida ao galã Mario Fofoca no remake de “Elas por Elas”, lembrou do início da relação. “Eu lembro do nosso primeiro beijo. Eu lembro da nossa primeira viagem e a pousadinha que a gente ficou. “Eu lembro da primeira vez que a gente saiu e foi visto junto. A gente foi para o teatro e de repente um monte de gente fotografando a gente. A gente ficou meio sem graça”, recordou.



“Que bom que a gente tem uma missão aqui nesse plano, na terra juntos. Muito obrigado por tudo que você me ensina, por me fazer ter orgulho de você todos os dias. Por trocar afeto com você, por se transformar e por me recasar com você todos os dias, quase. Taís, eu te amo. Feliz 20 anos de casamento”, finalizou.



Após a declaração do marido, Tais Araujo veio a público agradecer a homenagem que recebeu. “Meu amor, você é minha melhor escolha dessa vida. Te amo e te digo sim todos os dias. Te amo, mozinho”, respondeu.

