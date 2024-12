Reprodução Rede Globo/ Instagram/ Globo Roberto Carlos, Gusttavo Lima e Ana Castela

As comemorações de Natal (25) e Réveillon (31) são conhecidas por especiais musicais na televisão. Além do clássico show de Roberto Carlos na Globo, no dia 25, outros artistas farão apresentações de fim de ano na TV aberta; confira as atrações e saiba quando e onde serão transmitidas:

Gusttavo Lima

Conhecido pela base de fãs como "Embaixador", o músico fechou contrato com a SBT para o primeiro especial natalino. Já gravado, o programa será exibido na emissora das Abravanel na próxima quarta-feira (18). A gravação aconteceu no dia 25 de novembro com estrelas do canal na plateia.





Ana Castela

Solteira, a boiadeira aparecerá tanto na grade da Globo quanto na da Band. Na líder em audiência, Castela fará parte do "Amigas", que exalta as vozes do feminejo e tem exibição prevista para a próxima quarta-feira (18). Já na Rede Bandeirantes, assumirá um especial solo, que ainda não teve a data de lançamento divulgada.

Péricles

Em clima natalino, o ex-integrante da banda Exaltasamba terá um musical exibido na véspera de Natal (24). A atração compõe a programação de fim de ano na Globo. Hits que marcaram gerações serão reinterpretados pelo musicista, que será acompanhado pela Orquestra Bachiana Filarmônica SESI-SP.

Zezé di Camargo

À espera do primeiro filho fruto da relação com Graciele Lacerda, o sertanejo aparecerá na grade da Record no dia 27 deste mês. A emissora do bispo Edir Macedo editou o show que o cantor fez no "Navio do Zezé". Entrevistas exclusivas também devem compor o especial musical.