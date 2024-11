Instagram/@anacastelacantora 14/11/2024 Ana Castela se emociona ao receber o Grammy Latino de Melhor Álbum de Música Sertaneja





O Brasil está em festa! Ana Castela anunciou nesta quinta-feira (14), em suas redes sociais, a vitória no Grammy Latino na categoria de Melhor Álbum de Música Sertaneja com Boiadeira Internacional (Ao Vivo).

Em um vídeo emocionado, a cantora não conteve as lágrimas ao compartilhar a conquista. "Eu sou Ana Castela e sou do Brasil, e estou muito, muito contente de estar aqui. Quero agradecer minha mãe, meu pai, Jesus Cristo e todas as pessoas que trabalham comigo. Aqui é Brasil!", disse Ana, misturando espanhol e português no palco.

Ana Castela levou o prêmio competindo com grandes nomes da música sertaneja, como Gusttavo Lima (Paraíso Particular), Simone Mendes (Cintilante), Lauana Prado (Raiz Goiânia) e Luan Santana (Luan City 2.0), todos em versões ao vivo.