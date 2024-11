Mayra Dugaich Zezé di Camargo e Graciele Lacerda realizam chá revelação e casamento

A influenciadora digital Graciele Lacerda compartilhou com os seus seguidores no último sábado (23) a evolução da gravidez do primeiro filho com o cantor sertanejo Zezé Di Camargo, da dupla com Luciano.

Na publicação, a influencer mostra a fotos que tirou em frente ao espelho, usando a mesma roupa: uma lingerie preta para mostrar a barriguinha crescendo. Ela escreveu na legenda: "Clara crescendo por aqui!!! 🤰🏻🥰 #7meses".

Veja as fotos



Nos comentários, os seguidores parabenizaram a influencer. Uma pessoa escreveu: "Deus abençoe sempre você Clara venha com muito saúde, Deus abençoe". Outra pessoa acrescentou: "Está maravilhosa nesta fase de gravidinha também."

Zezé e Graciele anunciaram a gravidez em julho deste ano, após passarem por um longo processo de fertilização in vitro. O casal espera uma menina, que se chamará Clara. Esse é a primeira filha de Graciele e o quarto filho de Zezé, que é pai de Wanessa, Camilla e Igor Camargo, todos frutos do relacionamento com Zilu Godoi.

Em entrevista ao gshow , Graciele comentou como está sendo os últimos meses de gravidez: "Minha gravidez está sendo bem tranquila, tive dor de cabeça. Os enjoos senti um pouquinho depois do terceiro mês, e azia, mas já passaram. Estou bem bonitinha na alimentação, focando na alimentação saudável que me deixa bem. Fico mais disposta, com mais energia. Quando como alimentos com açúcar, me deixam mais preguiçosa e com azia", explica.