Reprodução X, antigo Twitter - 17.10.2024 'Amigas'

A Rede Globo vai apostar alto no “feminejo”, movimento que enfatiza a presença feminina no sertanejo. Um dos projetos é o “Amigas”, versão feminina dos “Amigos”, que terá Ana Castela, Simone Mendes, Lauana Prado e a dupla Maiara e Maraisa como vozes principais.



“Será um retorno de um grande sucesso, que eu tenho orgulho de estar com grandes amigas", comentou Simone durante o “UpFront”, na última quarta-feira (16), quando o especial foi divulgado ao mercado publicitário no Auditório do Ibirapuera, em São Paulo.





Novela

A temática de mulheres no sertanejo não se restringe ao “Amigas”. Isso porque a novela das sete que sucederá a obra de Rosane Svartman girará em torno do “feminejo”. Escrita por Maria Helena do Nascimento e Izabel Oliveira, a trama das sete chega ao ar no segundo semestre de 2025.



Não para por aí…

Além do especial “Amigas” e da novela das sete, o Grupo Globo confirmou a terceira temporada de “Rensga Hits!”. A série sertaneja é repleta de músicas próprias e tem Alice Wegmann e Lorena Comparato como protagonistas.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Participe do nosso Canal no WhatsApp e da nossa Comunidade no Facebook.