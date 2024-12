Reprodução/Instagram Pablo Marçal no SBT

O SBT negou nesta segunda-feira (16) que o ex-coach e ex-candidato à Prefeitura de São Paulo, Pablo Marçal, teria sido contratado pela emissora para assumir um programa na grade. O comunicado foi emitido após o influencer compartilhar que estava no "primeiro dia de CLT no SBT".



Em um comunicado enviado ao iG Gente , a assessoria de comunicação da emissora esclarece que Marçal chegou a fazer um teste para assumir um novo formato do "Casos de Família", tendo o piloto sido gravado no último sábado (14). Entretanto, nenhuma resposta foi dada ainda sobre os escolhidos para a nova atração.

A emissora afirma: "Ele participou da gravação de pilotos para o novo programa Casos de Família e para outro projeto que o SBT pretende lançar em 2025. No entanto, nenhum dos pilotos foi editado e aprovado até o momento".

Segundo o SBT, além de Marçal, outros artistas como Jojo Todynho, Cariucha e Felipeh Campos fizeram testes para a atração.

Marçal nas redes

O ex-coach compartilhou um vídeo nas redes sociais em que recebe apoio de atores mirins da emissora, que o cumprimentam e faz o sinal do "M". Ele ainda é visto se maquiando em um camarim e posou em frente ao logo da empresa, escrevendo: "Qual o nome do meu programa no SBT?"