Foto: Reprodução / Instagram / @robertocarlosoficial Roberto Carlos

Roberto Carlos, de 83 anos, está com a situação incerta na Globo, emissora em que sempre foi contratado por longos períodos. Agora, o canal quer um vínculo menor, enquanto o artista cogita outros rumos para a carreira, tendo em vista que foi sondado por outros canais e plataformas de streaming.





As informações são da coluna Play, do jornal "O Globo". Segundo a publicação, o atual contrato de Roberto Carlos termina em março. A próxima contratação, caso aceita, será de apenas três anos, algo diferente dos modelos anteriores assinados pelo cantor.





Impasse afeta o especial deste ano?

Não! Inclusive, o especial de fim de ano será gravado amanhã, na quarta-feira (27), no Allianz Parque, em São Paulo. Atores e cantores farão participações. É o caso de Chitãozinho & Xororó, Sophie Charlotte, Zeca Pagodinho, Letícia Colin, Gilberto Gil, Dira Paes e Wanderléa.





Além dos brasileiros, o musical, que marca o último trabalho de Boninho na Rede Globo, contará com a presença de uma estrela conhecida internacionalmente. Trata-se de Andrea Bocelli, que se reuniu com Roberto Carlos em maio deste ano para as gravações em um estúdio, em São Paulo.