Foto: Teca Lamboglia / Wikimedia Commons Roberto Carlos inicia os ensaios para o seu especial de fim de ano





Neste fim de ano, o famoso especial do cantor Roberto Carlos celebrará os 50 anos de parceria do cantor com a Globo .

A atração fará uma viagem musical pela história do Rei – e a fase do Iê-iê-iê da jovem guarda não ficará de fora.





João Barone, Paulo Ricardo e Frejat também estão confirmados na gravação e prometem relembrar muitos sucessos ao lado de Roberto Carlos .

Nos últimos dias, coube ao trio dar início aos ensaios, quando se reuniram com o Rei pela primeira vez. Na última segunda (18), foi a vez de Gilberto Gil , que se encontrou com o cantor em seu estúdio, localizado no icônico bairro da Urca, no Rio.



Zeca Pagodinho, Wanderléa, Chitãozinho & Xororó, Sophie Charlotte, Leticia Colin e Dira Paes completam a lista do grande show, que será gravado no

dia 27 de novembro , no Allianz Parque , em São Paulo .

Um plus internacional: o tenor italiano Andrea Bocelli gravou com Roberto Carlos e o público vai poder conferir o resultado durante o especial.