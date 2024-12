Reproduçao TV Globo Marco Nanini como Pancrácio em "Êta Mundo Bom"

"Êta Mundo Melhor", nome provisório da sequência de "Êta Mundo Bom", não contará com Marco Nanini no papel de Pancrácio. O ator até recebeu uma proposta da Globo para reviver o personagem na continuação da novela de Walcyr Carrasco, mas acabou não acertando o retorno.





As informações são da Coluna Play, do "O Globo". Segundo o site, a direção da trama tentou suprir a ausência do veterano com Paulo Vieira. O apresentador assumiria um novo papel, que serviria como um apoio para o protagonista Candinho, defendido por Sergio Guizé. Vieira, no entanto, também negou.





Quem retorna e quem fica de fora?

A continuação da trama será responsável por trazer de volta personagens que caíram nas graças do público, como Celso (Rainer Cadete) e Zé dos Porcos (Anderson di Rizzi) . Outros artistas, contudo, também ficarão de fora da narrativa: é o caso de Camila Queiroz e Klebber Toledo.





Larissa Manoela está cotada para compor o elenco do folhetim de época que terá um salto temporal de dez anos. A trama original se passava na década de 1940, enquanto a continuação será ambientada em 1950. Dessa vez, Walcyr Carrasco escreve a obra com Mauro Wilson, autor de "Qaunto Mais Vida, Melhor".







Quando estreia?

"Êta Mundo Melhor" deve chegar às telinhas em junho de 2025, quando substituirá "Garota do Momento", atual narrativa das seis escrita por Alessandra Poggi. As novelas, diga-se de passagem, se passam no mesmo período histórico e fazem parte da programação que comemora os 60 anos da Rede Globo.