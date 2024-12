Reprodução/Instagram Zeca Pagodinho

Em meio a uma turnê que celebra os 40 anos de carreira, com shows não apenas no Brasil, mas também em outros países, Zeca Pagodinho resolveu dar uma pausa na carreira. O sambista, por meio de sua assessoria de imprensa, revelou que o período de descanso se dará por um motivo familiar.













O músico deve retomar a carreira em junho de 2025, prosseguindo com a agenda de shows que celebra as quatro décadas dele na indústria fonográfica. Nascido no Rio de Janeiro, ele já gravou mais de 20 discos. Dentre as parcerias que fez com outros artistas, destacam-se: Emicida, Ivete Sangalo, Gilberto Gil e Beth Carvalho.