Reprodução/Instagram - 09.08.2022 Sergio Guizé em 'Mar do Sertão'

Após escrever "Terra e Paixão", Walcyr Carrasco se despede da faixa das nove e volta ao horário das seis. O novelista é responsável por "Êta Mundo Melhor", continuação de "Êta Mundo Bom", que traz Sergio Guizé como o protagonista Candinho. O ator impôs uma condição para reprisar o mocinho.







Segundo o colunista Flavio Ricco, do portal "Leo Dias", o marido de Bianca Bin não gravará cenas do folhetim aos fins de semana. A imposição foi solicitada por ele para conseguir conciliar as gravações da novela com outros compromissos teatrais.





Walcyr Carrasco escreveria apenas os 30 primeiros capítulos da continuação, o restante da obra ficaria a cargo de Mauro Wilson, autor de "Quanto Mais Vida Melhor". Isso porque Carrasco se encarregaria de desenvolver uma sinopse inédita para o horário nobre.





Contudo, os planos mudaram e Walcyr ficará em "Êta Mundo Melhor" até o fim da narrativa. No horário das nove, em março, o remake de "Vale Tudo" substitui "Mania de Você". No segundo semestre, a releitura de Manuela Dias dá lugar a uma trama de Gloria Perez, que retorna ao canal após "Travessia".